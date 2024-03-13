Министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов прокомментировал охват школ интернетом и компьютерами.

Эксперты Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) ранее сообщили, что в школах на одного учащегося приходится 0,03 компьютера, а в сельской местности — 0,04. Этот показатель значительно ниже по сравнению с другими странами мира. Например, в Казахстане на одного учащегося приходится 0,72 компьютера, в Азербайджане — 0,55 компьютера, в Беларуси — 0,55 компьютера, в Турции — 0,25 компьютера, а в странах ОЭСР — 0,85 компьютера на одного ученика.

В школах Узбекистана к интернету подключено 71,6% компьютеров, в сельской местности — 69,4%. По этому показателю местные школы отстают от зарубежных. В частности, к интернету подключены 92% компьютеров в школах Турции, 80% в Азербайджане и 85% в Беларуси.

Шерзод Шерматов заявил, что ещё в 2021 году по поручению президента почти ко всем школам в Узбекистане проведены линии волоконно-оптической и радиорелейная связи для подключения к интернету, скорость которого зависит от тарифа.

«Это первая часть вопроса. Во-вторых, интернет проведён до двери школы, но стоит вопрос наличия или отсутствия компьютеров. Раньше выделение средств [для покупки компьютеров] было проблемой в школах. Я могу это сказать по своему опыту работы (в 2018—2021 годах Шерзод Шерматов работал министром народного образования — ред.). Этот вопрос относится к Министерству дошкольного и школьного образования, но как они будут его решать? Если дадут из бюджета деньги. Раньше на покупку компьютеров из бюджета не выделялись деньги, теперь по поручению президента каждый год выделяются средства», — рассказал он.

По его словам, объём выделяемых средств на эти цели пока небольшой, это связано с поступлениями и размером бюджета, где не так много денег из-за большой доли теневой экономики в Узбекистане.

«Чем больше теневая экономика, тем меньше средств поступает в бюджет. Для сравнения: наш один мобильный оператор Uztelecom в 2023 году выплатил 1 трлн сумов налогов, вся сфера общепита — около 900 млрд сумов. При этом вы тратите больше средств на обед, чем на месячное пользование телефоном, но видно, что в общепите ещё не в полной мере выплачиваются налоги. Тот же Uztelecom выплатил больше налогов, чем топ-20 строительных компаний», — сказал он.

Министр выразил надежду, что с увеличением бюджетных поступлений будет больше выделяться средств на оснащение школ компьютерами.

Шерзод Шерматов также просил учесть ВВП на душу населения в других странах, которые сравнивают с Узбекистаном по охвату интернетом и компьютерами в школах.

«Они в 5−10 раз больше Узбекистана. В Стратегии развития Узбекистана до 2030 года, принятой президентом, определено увеличение ВВП на душу населения минимум в два раза. Тогда и те вопросы будут решаться», — заявил глава Минцифры.

В 2023 году на обновление компьютерных классов из бюджета было выделено 220 млрд сумов.