Число детей, умерших в мире в возрасте до пяти лет, упало до исторического минимума в 4,9 миллиона в 2022 году, говорится в новом отчёте ООН. По оценке организации, это равносильно одной смерти каждые шесть секунд.

В докладе отмечается, что сегодня выживает больше детей, чем когда-либо прежде, а глобальный уровень смертности в возрасте до пять лет снизился на 51% с 2000 года.

Почти половина случаев из 4,9 миллиона смертей произошли в течение первого месяца жизни, ещё 2,6 миллиона детей умерли в возрасте от одного месяца до пяти лет. Большинство этих смертей произошло в Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары.

В основном преждевременная гибель детей происходила по таким предотвратимым или излечимым причинам, как преждевременные роды, осложнения во время родов, пневмония, диарея и малярия, говорится в докладе.

«Дети имеют неравные шансы на выживание в зависимости от того, где они живут, от их социально-экономической группы и от того, живут ли они в нестабильной и затронутой конфликтом обстановке», — отмечают эксперты.

В то же время, как подчёркивают в ООН, несколько стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего показали, что прогресс возможен, если на первичную медико-санитарную помощь выделяется достаточно ресурсов. Так, в Камбодже, Малави, Монголии и Руанде смертность детей в возрасте до 5 лет снизилась более чем на 75% с 2000 года.

«Несмотря на достигнутый прогресс, каждый год миллионы семей по-прежнему страдают от трагической потери ребёнка, часто в первые дни после его рождения, — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. — То, где рождаются дети, не должно определять, жить им или умереть. Крайне важно улучшить доступ к качественным медицинским услугам для каждой женщины и ребёнка, в том числе во время чрезвычайных ситуаций и в отдалённых районах».

В ООН отмечают, что если не принять срочные меры, то 59 стран не смогут достичь целевого показателя по снижению смертности детей в возрасте до пяти лет, а 64 страны не достигнут цели по снижению смертности новорождённых. Это означает, что к 2030 году 35 миллионов детей умрут, не дожив до своего пятого дня рождения, указывают эксперты. Эти смерти в основном будут сосредоточены в странах Африки к югу от Сахары, Южной Азии и в других странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего.