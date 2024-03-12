Компания UzAuto Motors обнародовала обновлённые цены на четыре бюджетные модели Chevrolet. Внимание на это обратили пользователи социальных сетей. В пресс-службе UzAuto Motors подтвердили «Газете.uz» повышение цен.

Теперь автомобили предлагаются по следующим ценам:

Cobalt GS-Style Plus MT — 133 598 000 сумов (было 124 264 000 сумов);

Cobalt GX-Style Plus AT — 156 589 000 сумов (146 757 000 сумов).

Damas D2 DLX Style Plus -100 325 000 сумов (ранее — 96 932 000 сумов).

В UzAuto Motors отметили, что работа по увеличению объёмов производства «позволила компании повысить доступность автомобилей конечным покупателям минуя посредников».

«Как результат, цены на автомобили на вторичном рынке значительно снизились. В ответ на увеличивающийся спрос на рынке UzAuto Motors был проработан вопрос дополнительного увеличения объёмов производства автомобилей Damas, Labo и Chevrolet Cobalt. Кроме того, несвоевременная уплата во время предыдущей контрактации привела к высвобождению части автомобилей производства 2024 года, что позволяет компании предложить дополнительные автомобили», — говорится в сообщении.

Автопроизводитель сообщает, что дополнительный объем, который будет открыт к контрактации, будет произведён во втором полугодии 2024 года, из-за чего стоимость автомобилей Damas, Labo и Cobalt повысится на 3,5−6,7%.

Кроме того, UzAuto Motors намерена поэтапно внедрить «принятую в развитых странах систему реализации автомобилей», соответствующую международным стандартам.

«Согласно данной системе дилерам будет предоставлена возможность выкупа автомобилей для последующей их продажи. При этом дилерам будет установлена рекомендованная розничная стоимость автомобиля. Этот подход не только стимулирует конкуренцию между дилерскими центрами, но и способствует повышению качества обслуживания. Дилерские центры получают возможность предложить дополнительные опции и аксессуары, улучшая качество обслуживания и инновационные услуги», — ожидает автопроизводитель.

В октябре прошлого года UzAuto Motors повысила цены на свои модели в среднем на 5,1%, в декабре было ещё одно повышение.

С января 2024 года UzAuto Motors прекратила выпуск автомобилей Gentra / Lacetti.