Вечером 18 сентября на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута начали взрываться портативные рации, используемые ливанской вооружённой группировкой «Хезболла», передаёт СNN.
По данным телеканала, произошли десятки взрывов. По меньшей мере девять человек погибли и более 300 получили ранения.
Один из взрывов, по словам очевидца, произошёл во время похорон погибших в результате вчерашних взрывов пейджеров «Хезболлы».
Источник Reuters утверждает, что группировка купила рации пять месяцев назад, примерно в то же время, что пейджеры.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил тревогу в связи с ситуацией в Ливане.
«Генеральный секретарь призывает все заинтересованные стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.
- 17 сентября по всему Ливану одновременно взорвались пейджеры, которые используют члены «Хезболлы». Как минимум девять человек погибли и около 3000 получили ранения. Группировка возложила ответственность за атаку на Израиль. Израиль свою причастность не комментировал.
- По данным Reuters, израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в 5000 пейджеров, заказанных «Хезболлой» за несколько месяцев до взрывов. Руководство Израиля одобрило операцию в начале недели, пишет Axios. Со слов собеседников издания, своей задачей Израиль ставил «усиление паранойи и страха в рядах «Хезболлы», чтобы та изменила свою политику.