Вечером 18 сентября на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута начали взрываться портативные рации, используемые ливанской вооружённой группировкой «Хезболла», передаёт СNN.

По данным телеканала, произошли десятки взрывов. По меньшей мере девять человек погибли и более 300 получили ранения.

Один из взрывов, по словам очевидца, произошёл во время похорон погибших в результате вчерашних взрывов пейджеров «Хезболлы».

Источник Reuters утверждает, что группировка купила рации пять месяцев назад, примерно в то же время, что пейджеры.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил тревогу в связи с ситуацией в Ливане.

«Генеральный секретарь призывает все заинтересованные стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.