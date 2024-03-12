Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 марта подписал указ о внесении изменений в свой январский указ о введении с 1 мая бессрочного моратория на добычу нерудных материалов в руслах шести рек. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Если мораторий изначально планировалось ввести для рек Чирчик, Сангзор, Зарафшан, Нарын, Кашкадарья и Сурхандарья, то теперь этот список пополнила Сырдарья.

Мораторием предусмотрен запрет добычи песчано-гравийных материалов в руслах указанных рек, прибрежных полосах и водоохранных зонах. В период действия моратория штрафы, взыскиваемые за ущерб, применяются с увеличением в 10 раз и перечисляются Экологическому фонду.

Разрушенные земли планируется поэтапно рекультивировать и восстановить природный ландшафт.