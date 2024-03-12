В 2023 году из всех источников на проекты питьевого водоснабжения государством было направлено более 8 трлн сумов. Комплексные строительные работы по питьевому водоснабжению и канализации ведутся за счёт средств международных финансовых институтов в Ташкентской, Кашкадарьинской, Наманганской, Хорезмской, Сурхандарьинской, Бухарской, Навоийской, Сырдарьинской, Самаркандской областях, в Каракалпакстане и Ташкенте. Параллельно также реализуются проекты водоснабжения силами государственных инвестиционных программ или в рамках проектов «Открытый бюджет».

Качество строительных работ приобретает особую важность в свете того, какие суммы внешнего займа ложатся на плечи налогоплательщиков. На сегодняшний день суммарный пакет кредитов на водоснабжение за счёт средств международных финансовых институтов (Азиатского банка развития, Всемирного банка, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций) составил более 2,5 млрд долларов.

Привлечение жителей махаллей, в которых прокладываются новые сети водоснабжения, к контролю качества работ — лучший способ обеспечить ответственность подрядчиков, пресечь коррупцию и укрепить доверие между властью и обществом. Об этом говорилось в колонке Офиса достижения результатов Агентства стратегических реформ при президенте для «Газеты.uz».

«Важно обучить граждан вести хотя бы минимальный надзор за строительством. Трубы прокладывают под землёй, их не видно и нельзя проверить качество укладки. Именно поэтому до засыпки труб важно привлечь жителей в качестве самого пристрастного аудитора — жителей», — подчёркивалось в публикации.

Теперь же Офис достижения результатов публикует инструкцию для жителей махаллей, где прокладывают сети водоснабжения. С её помощью они смогут сами контролировать качество работ и сообщить, если качество работ ненадлежащее. Инструкция знакомит читателей с нормативами строительства питьевых водопроводов и даёт ответы на вопросы о том, должен ли строитель после прокладки труб восстановить асфальт, как выглядит гидроизоляция, как правильно читать маркировку на трубах.

Инструкция предназначена для распространения среди населения. Ее можно распечатать на двух сторонах листа А4 и заламинировать, чтобы жители махаллей могли изучать по ней качество работ на своей улице. Инструкцию подготовила команда Офиса по достижению результатов и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, она согласована с компанией «Узсувтаъминот».

QR-код на инструкции ведёт в Telegram-бот, с помощью которого граждане смогут сообщить о несоблюдении строительных норм. Данные будут обобщаться и предоставляться в компетентные органы. Кроме того, через QR-код граждане могут пройти опрос о доступности питьевой воды в их доме. Данные, полученные через QR-код, будут обобщаться и передаваться уполномоченным органам в сфере водоснабжения.

Инструкция



