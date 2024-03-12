Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 марта ознакомился с презентацией предложений по расширению деятельности предпринимателей и вовлечению их в экспорт, сообщила пресс-служба главы государства.

О необходимости этого президент говорил на видеоселекторном совещании 18 декабря 2023 года. После этого были разработаны новые подходы на основе предложений предпринимателей и при участии экспертов.

В прошлом году предприятиям-экспортёрам была оказана помощь на сумму 665 млрд сумов, что позволило обеспечить экспорт на 3,2 млрд долларов.

Однако в некоторых отраслях и регионах эти средства не были использованы эффективно, говорится в сообщении. В отраслях электротехники, сельского хозяйства, фармацевтики и ювелирного дела экспорт не достиг средних показателей. Отраслевые ассоциации не охватили поддержкой 2709 потенциальных экспортеров.

В связи с этим вопросы производства в регионах, промышленных зон и экспорта планируется объединить в единую систему. Предлагается перевести 12 отраслевых и промышленных ассоциаций в систему Торгово-промышленной палаты. Посредством этого вопросы поддержки проектов и экспорта перейдут от государства к организации самоуправления предпринимателей.





«В результате облегчится принятие решений по требованиям и запросам предпринимателей, волнующим их проблемам, а взаимодействие между предпринимателями усилится», — говорится в сообщении.

Вместо агентства и фондов, действующих в сфере, будет создана Компания по развитию торговли. Она будет привлекать из-за рубежа квалифицированных дизайнеров, технологов и маркетологов для обеспечения соответствия отечественной продукции международным требованиям, помогать экспортёрам выходить на новые рынки и продвигать национальные бренды за рубежом. Субсидии, компенсации и другие виды поддержки будут предоставляться этой компанией на основе рейтинга устойчивости предпринимателей, отмечалось на презентации.

Будет усилено взаимодействие между Торгово-промышленной палатой и акционерным обществом «Узбекэкспертиза». В каждом районе начнут работать проектные офисы по поддержке предпринимателей.





Президент подчеркнул важность изучения актуальности функций и критериев результативности ассоциаций, повышения квалификации их руководителей и сотрудников. Он указал на необходимость организации работы преимущественно в регионах, активного вовлечения предпринимателей к разработке новых проектов и экспорту.

Ответственные лица доложили о планах по увеличению объёма экспорта местной промышленности до 12 млрд долларов в этом году.