Европейский парламент (ЕП) 12 марта одобрил закон о криминализации нарушения обхода санкций Евросоюза. Инициативу поддержали 543 депутата, против проголосовали 45, ещё 27 — воздержались, сообщается на сайте ЕП.

Документ принят для «гармонизации» применения санкций ЕС во всех государствах-членах союза. Теперь закон должен одобрить Евросовет. У стран Евросоюза затем будет год, чтобы внедрить его на практике.

«Новый закон устанавливает последовательные определения нарушений, включая незамораживание средств, несоблюдение запретов на поездки или эмбарго на поставки оружия, перевод средств лицам, попадающим под санкции, или ведение бизнеса с государственными предприятиями стран, на которые распространяются санкции. Предоставление финансовых услуг или юридических консультаций в нарушение санкций также станет наказуемым преступлением», — говорится в публикации.

За нарушение и обход санкций физические лица будут нести уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы во всех странах ЕС. Компании будут облагаться штрафом.

«Российскому вторжению выгодны преступники, нарушающие закон в Европе… Нам нужен этот закон, потому что разные национальные подходы создали слабые места и лазейки», — отметила спецдокладчик Европарламента Софи ин’т Велд.

Ожидается, что закон также позволит конфисковывать замороженные частные российские активы по решению судов.

Ранее в феврале Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, приуроченный ко второй годовщине российского вторжения в Украину.