Жительница Гурленского района Хорезмской области Л. К. обратилась к детскому омбудсману Узбекистана Сурайё Рахмоновой с жалобой на низкое качество образования в школе №34, где в начальном классе обучается её ребёнок.

Как сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка, в обращении говорится, что женщина обращалась к директору школы К. К. с просьбой заменить учителей А. З. и Д. А. по причине недостаточного уровня их знаний.

Со стороны директора жалобе не было уделено внимание. Обращения в другие инстанции по поводу неудовлетворительной деятельности школы также не дали результата.

По запросу детского омбудсмана в Министерство дошкольного и школьного образования рабочая группа областного управления образования провела изучение ситуации и подтвердила недостаточность качества образования в классе, где обучается ребёнок Л. К.

Двум учителям был объявлен выговор, а директору — предупреждение о необходимости повышения качества образования и контроля за деятельностью учителей, говорится в сообщении.