В Лос-Анджелесе 11 марта прошла 96-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар».
Триумфатором премии этого года стала картина «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, завоевавшая семь наград.
Киллиан Мёрфи, сыгравший главную роль в этом фильме, получил свой первый «Оскар» как лучший актёр.
Лучшей актрисой стала Эмма Стоун, которая сыграла в картине «Бедные-несчастные».
Другие лауреаты:
- лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки;
- лучший фильм на иностранном языке — «Зона интересов» Джонатана Глейзера;
- лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший, «Оппенгеймер»;
- лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»;
- лучший короткометражный анимационный фильм — «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;
- лучший короткометражный документальный фильм — «Последняя ремонтная мастерская»;
- лучший игровой короткометражный фильм — «Чудесная история Генри Шугара»;
- лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения»;
- лучший адаптированный сценарий" — «Американское чтиво»;
- лучшие грим и причёски — «Бедные-несчастные»;
- лучшие костюмы — «Бедные-несчастные»;
- лучшая работа художника-постановщика — «Бедные-несчастные»;
- лучшие визуальные эффекты — «Годзилла: Минус один»;
- лучший монтаж — «Оппенгеймер»;
- лучшая операторская работа — «Оппенгеймер»;
- лучший звук — «Зона интереса»;
- лучший саундтрек — «Оппенгеймер»;
- лучшая музыка к фильму — «Барби» (Билли Айлиш, «What was I made for»);
- лучшая режиссура — Кристофер Нолан, «Оппенгеймер».
Лента украинского режиссёра Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» получила «Оскара» за лучший полнометражный документальный фильм. Это первый «Оскар» в истории, который вручён авторам украинского фильма.
«Мне хотелось бы, чтобы я этого фильма никогда не снимал, — сказал Мстислав Чернов на церемонии (цитата по BBC). — Я хотел бы поменять этот „Оскар“ на то, чтобы Россия никогда не вторгалась в Украину».