В Лос-Анджелесе 11 марта прошла 96-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар».

Триумфатором премии этого года стала картина «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, завоевавшая семь наград.

Киллиан Мёрфи, сыгравший главную роль в этом фильме, получил свой первый «Оскар» как лучший актёр.

Лучшей актрисой стала Эмма Стоун, которая сыграла в картине «Бедные-несчастные».

Другие лауреаты:

лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки;

лучший фильм на иностранном языке — «Зона интересов» Джонатана Глейзера;

лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший, «Оппенгеймер»;

лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»;

лучший короткометражный анимационный фильм — «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;

лучший короткометражный документальный фильм — «Последняя ремонтная мастерская»;

лучший игровой короткометражный фильм — «Чудесная история Генри Шугара»;

лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения»;

лучший адаптированный сценарий" — «Американское чтиво»;

лучшие грим и причёски — «Бедные-несчастные»;

лучшие костюмы — «Бедные-несчастные»;

лучшая работа художника-постановщика — «Бедные-несчастные»;

лучшие визуальные эффекты — «Годзилла: Минус один»;

лучший монтаж — «Оппенгеймер»;

лучшая операторская работа — «Оппенгеймер»;

лучший звук — «Зона интереса»;

лучший саундтрек — «Оппенгеймер»;

лучшая музыка к фильму — «Барби» (Билли Айлиш, «What was I made for»);

лучшая режиссура — Кристофер Нолан, «Оппенгеймер».

Лента украинского режиссёра Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» получила «Оскара» за лучший полнометражный документальный фильм. Это первый «Оскар» в истории, который вручён авторам украинского фильма.

«Мне хотелось бы, чтобы я этого фильма никогда не снимал, — сказал Мстислав Чернов на церемонии (цитата по BBC). — Я хотел бы поменять этот „Оскар“ на то, чтобы Россия никогда не вторгалась в Украину».