Новая мультимедийная экспозиция «Дневники Савицкого. Старое и новое» открылась в пятом павильоне комплекса «Узэкспоцентр» в Ташкенте. Она является продолжением серии цифровых выставочных проектов Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

С ноября 2022 года здесь показали ожившие полотна Ван Гога, познакомили с наследием художников-представителей течения модернизм, ключевыми фигурами которого были Моне и Кандинский, а также великих импрессионистов — с акцентом на наследие Густава Климта.





Четвёртую выставку организаторы посвятили изобразительному искусству Центральной Азии XX века. В основу экспозиции легла уникальная коллекция Государственного музея искусств имени Игоря Савицкого в Нукусе.

К работе над проектом команда фонда привлекла Маринику Бабаназарову — искусствоведа, ученицу и преемницу Игоря Витальевича, которая после смерти Савицкого возглавила музей и руководила им 31 год. Автором сценария выставки и закадрового текста выступила искусствовед, докторант Гарвардского университета Азиза Изамова.

Мультимедийная экспозиция знакомит с 300 предметами из собрания Нукусского музея. Изображения археологических находок, произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства выводятся на стены и пол с помощью 36 проекторов.





Путешествие по выставке начинается с рассказа об истории и культуре региона, становлении национальных художественных школ и их представителях — с фактами из биографии художников. Сопровождает его инструментальная музыка.

Особый акцент экспозиция делает на так называемом «туркестанском авангарде» — уникальном явлении, когда европейский модернизм и русский авангард соединились с местными традициями и колоритом. Он объединяет произведения авангарда начала XX века, созданные центральноазиатскими и советскими русскими художниками, которые подвергались гонениям из-за обвинений в «формализме» — приоритете формы над содержанием.





На выставке можно увидеть оцифрованные работы Александра Николаева (Усто Мумина), Виктора Уфимцева, Александра Волкова, Николая Карахана, Надежды Кашиной, Михаила Курзина, Елены Коровай, Урала Тансыкбаева и других.

Каракалпакскую школу представляют художники Женис Лепесов, Эркин Жолдасов, Жоллыбай Изентаев и другие.





Заключительная часть выставки посвящена основателю Нукусского музея Игорю Савицкому.

Впервые он оказался в Узбекистане в 1942 году, когда Московский художественный институт имени Сурикова, где Савицкий учился, эвакуировали в Самарканд. В 1950-м Игорь Витальевич вернулся в Узбекистан, чтобы принять участие в работе Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Через шесть лет Савицкий решает переехать в Нукус насовсем.





Всю жизнь он посвятит собиранию предметов народно-прикладного искусства каракалпакского народа, картин незаслуженно забытых и запрещённых художников. В 1966 году Савицкий откроет в Нукусе музей, которому суждено будет стать всемирно известным. Сейчас коллекция насчитывает около 100 тысяч единиц хранения. Она считается второй в мире по значимости и объёму среди собраний произведений русского авангарда.





Выставка доступна на трёх языках: узбекском, русском и английском. Сеанс длится 40 минут.

Павильон №5 работает ежедневно с 10:00 до 20:00. По пятницам вход свободный, в остальные дни — по билетам, стоимость которых составляет 20 тысяч сумов. Для школьников, студентов и пенсионеров действует скидка в размере 50%. Учащимся спецучилищ и интернатов, а также детям до 10 лет вход бесплатный.

Выставка «Дневники Савицкого. Старое и новое» продлится до 7 июня.