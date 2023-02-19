18 февраля исполнилось 100 лет со дня выхода первого номера сатирического журнала «Муштум» («Кулак»), когда-то пользовавшегося большой популярностью. Он был основан в 1923 году поэтом и писателем, драматургом и публицистом, основоположником жанра романа в узбекской литературе Абдуллой Кадыри.
«Газета.uz» публикует подборку карикатур журнала, публиковавшихся в разные годы — среди них есть появившиеся и 90, и 60, и 30 лет назад. Несмотря на то, что многое за прошедшие годы изменилось, эти карикатуры затрагивают проблемы, актуальные и сегодня, — это бюрократия, коррупция, очковтирательство, бесконечные собрания, плохие дороги, общественный транспорт, отключения электричества, экология и другие.
Благодарим редакцию журнала «Муштум» и Национальную библиотеку Узбекистана за помощь в составлении подборки.
Холодные зимы
Плохие дороги и пробки
Чиновники, бюрократия, популизм
«Маънавият»
Бесконечные собрания
Городские проблемы
Очковтирательство
Проблемы общественного транспорта
Кумовство и коррупция
Семейные проблемы
Экология
Узбекистан
«Эй-эй, что происходит?»