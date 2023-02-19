18 февраля исполнилось 100 лет со дня выхода первого номера сатирического журнала «Муштум» («Кулак»), когда-то пользовавшегося большой популярностью. Он был основан в 1923 году поэтом и писателем, драматургом и публицистом, основоположником жанра романа в узбекской литературе Абдуллой Кадыри.

«Проклятая открытость. Нечаянно покритиковал, простите». 1990 год.

«Газета.uz» публикует подборку карикатур журнала, публиковавшихся в разные годы — среди них есть появившиеся и 90, и 60, и 30 лет назад. Несмотря на то, что многое за прошедшие годы изменилось, эти карикатуры затрагивают проблемы, актуальные и сегодня, — это бюрократия, коррупция, очковтирательство, бесконечные собрания, плохие дороги, общественный транспорт, отключения электричества, экология и другие.

Благодарим редакцию журнала «Муштум» и Национальную библиотеку Узбекистана за помощь в составлении подборки.

Холодные зимы

1953 год.



1983 год.



1974 год.



Плохие дороги и пробки

1968 год.



1992 год.



1968 год.



1960 год.



1976 год.



1968 год.



Чиновники, бюрократия, популизм

1990 год.



«До выборов. После выборов». 1990 год.



1990 год.



«Разделение труда». 1953 год.



1953 год.



1974 год.



1968 год.



«Первый шаг». 1968 год.



1976 год.



«Маънавият»

1968 год.



2013 год.



Бесконечные собрания

1990 год.



1973 год.



1963 гол.



Городские проблемы

1933 год.



1960 год.



1975 год.



1973 год.



1953 год.



Очковтирательство

1933 год.



1933 год.



1973 год.



Проблемы общественного транспорта

1968 год.



1983 год.



1972 год.



1968 год.



Кумовство и коррупция

1975 год.



1963 год.



1973 год.



1993 год.



1983 год.



2016 год.



1990 год.



Семейные проблемы

1976 год.



1983 год.



1976 год.



1983 год.



1993 год.



Экология

«Собрание по охране деревьев». 1968 год.



«Предприниматель». 1992 год.



Узбекистан

1990 год.



1990 год.



1992 год.



1992 год.



1992 год.



«Эй-эй, что происходит?»

1933 год.