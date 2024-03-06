Делегация Европейского союза в Узбекистане и ПРООН 5 марта передали Научно-исследовательскому институту рыбоводства оборудование для поддержки более устойчивых методов рыбоводства, сообщила пресс-служба Программы развития ООН в Узбекистане.

В числе переданной техники — устройства мониторинга качества воды, рециркуляционные системы аквакультуры для её фильтрации и очистки, а также солнечные водонагреватели. Оборудование, как ожидается, поможет снизить потребление воды, улучшить её качество и повысить энергоэффективность на рыбоводных фермах, что создаст благоприятные условия для разведения рыбы.

Глава отдела сотрудничества Делегации ЕС в Узбекистане Вим Риепма подчеркнул необходимость установки фильтров для очистки и дезинфекции воды, улучшающих качество воды, а тем самым и здоровье рыб. Фильтры также способствуют улучшению окружающей среды, поскольку рыбоводная ферма будет выбрасывать меньше загрязняющих веществ. А использование солнечных водонагревателей, которые значительно улучшат рост рыбы на ранних этапах развития, способствуют экономии электроэнергии.

Врио постоянного представителя ПРООН в Узбекистане Анас Карман отметил значительно низкий уровень потребления рыбы в стране — 3,5−4 кг на душу населения в год, что намного ниже рекомендованных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 16 кг и национального стандарта в 12 кг. По данным ПРООН, это связано с устаревшими, экстенсивными технологиями разведения рыбы, ограничивающими её производство. Для решения этой проблемы в 2022 году было подписано постановление президента Узбекистана по развитию и поддержке рыбной отрасли.

Проект ПРООН EU-AGRIN, финансируемый ЕС и реализуемый ПРООН, поддерживает эти усилия через Инновационную группу по аквакультуре, возглавляемую Научно-исследовательским институтом рыбоводства. Группу будет внедрять и тестировать технологии рециркуляции воды, подогрева бассейна с помощью солнечного коллектора и другие современные решения для выращивания рыбы.

Инновационная группа также внедряет систему повышения содержания кислорода в воде, что будет способствовать поддержанию благоприятных условий для роста и развития рыб.

Оборудование, безвозмездно предоставленное Евросоюзом, как ожидается, будет способствовать развитию научных исследований и повышению качества образования, в частности, через Научно-исследовательский институт рыбоводства и Бешарыкскую профессиональную школу в Ферганской области, с целью внедрения результатов проекта в большом масштабе.