Нетрезвый мужчина пытался пройти в школу №4 Тахтакупырского района Каракалпакстана, сообщила пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана.

Инцидент произошёл 4 марта примерно в 15:40. Охранник школы не разрешил 45-летнему мужчине зайти в школу, после чего тот начал скандалить и достал из-под куртки топор.

Получив сигнал тревоги, отдел охраны Нацгвардии направил на место группу быстрого реагирования, которая через 8 минут была в школе.

Мужчина заявил, что пришёл к супруге, которая работает учительницей начальных классов, чтобы поговорить с ней. Топор, по его словам, он взял с собой для заточки перед рубкой дров.

В Нацгвардии сообщили, что мужчину доставили в районное медицинское отделение, а потом поместили в пункт оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Районный ОВД ведёт расследование происшествия.