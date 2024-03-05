На внеочередной сессии Гулистанского городского кенгаша народных депутатов Сырдарьинской области 5 марта депутаты утвердили Жамолиддина Хуснуддиновича Ходжиманова на пост хокима города, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Жамолиддин Ходжиманов родился в 1987 году. В 2011 году окончил Ташкентский государственный аграрный университет.

Работал в различных организациях Ташкентской области и Ташкента в сфере финансов и экономики. До назначения он работал первым заместителем хокима Чиланзарского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности — начальником управления экономического развития и борьбы с бедностью.

Напомним, 7 февраля экс-хоким города Гулистана Тулкинжон Дадабаев был освобождён от должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Временно исполняющим обязанности хокима назначили первого замхокима по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности Гайрата Ботирова.