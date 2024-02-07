Хоким города Гулистана Тулкинжон Туланович Дадабаев освобождён от должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Сырдарьинской области.

Временно исполняющим обязанности хокима назначен первый заместитель хокима по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности Гайрат Ахматович Ботиров.

Гайрат Ботиров. Фото: Хокимият Гулистана.

Он родился в 1978 году в Баяутском районе области. В 1999 году окончил факультет экономики Самаркандского государственного университета. Ранее работал начальником управления по обслуживанию юридических лиц государственного налогового управления Сырдарьинской области.

Тулкинжон Дадабаев (1965 г. р.) был назначен и. о. хокима Гулистана в июне 2018 года. До этого он работал начальником Службы капитального строительства компании «Тошшахартрансхизмат». Хокимом города он был утверждён в феврале 2019 года.