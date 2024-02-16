Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает местное управление ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) России.

«16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осуждённый Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — говорится в заявлении ведомства.

«Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осуждённого. Причины смерти устанавливаются», — отмечается в заявлении.

По данным источника российского государственного телеканала RT, у Навального оторвался тромб.

Родные политика пока не комментировали сообщение о его смерти.

Следственный комитет РФ сообщил, что начал процессуальную проверку по факту смерти Навального.