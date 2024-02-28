На чемпионате Азии по треку в Нью-Дели (Индия), который завершился 27 февраля, спортсмены из Узбекистана завоевали шесть медалей, сообщила пресс-служба Федерации велоспорта Узбекистана.

Наград удостоились:

Никита Цветков — гонка на выбывание — серебряная медаль;

Маргарита Мисюрина — Point race — серебряная медаль;

Ольга Забелинская и Нафосат Козиева — Медисон — серебряная медаль;

Алимардон Жамолдинов — Омниум — серебряная медаль, Point race — бронзовая медаль;

Самира Исмоилова — Омниум — бронзовая медаль.

По итогам соревнований представительницы сборной по треку (Медисон) Забелинская и Казиева заработали 1080 рейтинговых очков для Олимпиады-2024 в Париже.

Сразу после чемпионата Азии велоспортсмены из Узбекистана будут участвовать на шоссейных гонках высшего дивизиона World Tour в Италии.

При этом заслуженный тренер Узбекистана Людмила Маркелова отметила, что сложность трековых соревнований для узбекистанцев состоит в том, что в стране нет закрытого велотрека с деревянным покрытием по стандарту и сертификации UCI, где систематически и беспрерывно проводились бы тренировки с отработкой тактики и техники езды и организовывались республиканские и международные соревнования.

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