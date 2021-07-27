В Ташкенте в качестве эксперимента будет расширена практика привлечения общественных инспекторов экологического контроля.

Председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Алишер Максудов во время выездного приёма в Сергелийском районе 26 июля сообщил, что со второй половины августа по одному активисту в каждой махалле города будет выдано удостоверение общественного экоинспектора.





Они будут сотрудничать с инспекторами Госкомэкологии для предотвращения незаконной вырубки деревьев, выброса мусора в неположенных местах, а также выбросом разными организациями вредных веществ в атмосферу и в водные ресурсы.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе комитета, инспекторы на общественных началах пройдут обучение в центре повышения квалификации Госкомэкологии.