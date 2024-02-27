В ангаре бывшего завода «Алгоритм», арендованном под мебельный цех, в Чиланзарском районе Ташкента, в ночь на вторник произошёл сильный пожар. Сообщение о возгорании поступило в УЧС в 00:13, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В 00:17 на место прибыли пожарно-спасательные расчёты, в 1:29 огонь был локализован и в 5:52 потушен, говорится в сообщении.

Фото снято около 9:00 вторника.

В тушении пожара участвовали 18 основных и 2 специальных пожарно-спасательных расчёта, а также 5 автоводовозов.

Пожарные спасли пятерых рабочих и передали их работникам скорой медицинской помощи. Погибших в результате пожара нет.

Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются. Начато предварительное расследование.

На место происшествия прибыли руководство МЧС, городского УЧС, ГУВД, прокуратуры, «Худудгазтаъминот» и управления здравоохранения, отмечается в сообщении.

На 9:00 утра на месте пожара всё ещё был виден густой дым.