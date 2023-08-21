Общее число военнослужащих с российской и украинской сторон, убитых и раненых за 18 месяцев войны в Украине, приближается к 500 тысячам человек, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, Россия потеряла на войне около 300 тысяч военных, включая до 120 тысяч погибших и от 170 до 180 тысяч раненых. Потери Украины оцениваются примерно в 70 тысяч погибших и от 100 до 120 тысяч раненых.

При этом армия Украины насчитывает около 500 тысяч человек, а армия России — один миллион 330 тысяч человек, уточняет газета.

Источники издания предупредили, что реальные потери оценить трудно, «поскольку Москва, как считается, обычно занижает число своих убитых и раненых, а Киев не раскрывает официальных данных».

Последний раз администрация президента США публично делились оценками потерь на войне в Украине в ноябре 2022 года. Тогда глава Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что с начала российского полномасштабного вторжения в феврале прошлого года каждая из сторон потеряла более 100 тысяч военных убитыми и ранеными.

Число жертв на поле боя резко выросло после тяжёлых боев за Бахмута, в ходе которого обе стороны понесли «тяжёлые потери», и с начала украинского контрнаступления три месяца назад, говорят источники NYT.

Высокое число убитых и раненых отражает количество боеприпасов, израсходованных обеими сторонами, а также указывает на отсутствие быстрой медицинской помощи на передовой, пишет издание. Из-за интенсивных обстрелов раненых солдат все труднее эвакуировать, а больницы и медпункты часто переполнены, отмечает NYT.

Оценки США основаны на спутниковых снимках, перехватах разговоров, сообщениях в соцсетях и СМИ, а также на официальных данных обоих правительств. Однако данные разнятся даже внутри правительства США, подчёркивает NYT.

В утёкших в сеть этой весной документах Пентагона приводились данные, что Россия потеряла от 189,5 до 223 тысяч человек, включая до 43 тысяч убитых. Потери Украины по состоянию на февраль в одном из документов оценивались от 124,5 до 131 тысяч человек, в том числе 17,5 тысячи убитых военных.