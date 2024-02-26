В Узбекистане 25 февраля был увеличен объём ограничений на поставку электроэнергии, сообщил пресс-секретарь Министерства энергетики Хасан Тошхужаев.

В воскресенье в стране было произведено 241,9 млн кВт·ч электроэнергии, что на 2,3 млн кВт·ч меньше, чем в четверг, 22 февраля, когда в последний раз объявлялись ежедневные данные (22 февраля — 244,2 млн, 21 февраля — 246,8 млн, 20 февраля — 246,6 млн, 19 февраля — 243,9 млн).

На тепловых электростанциях было использовано 43,6 миллиона кубометров природного газа (в четверг и предыдущие дни, соответственно — 42,3, 41,9, 41,7 и 41,3 млн), 17,2 тысячи тонн угля (21, 23,5, 24,8 и 25,6 тысячи) и 11,1 тысячи тонн мазута (11,4, 12, 12,6 и 12,1 тысячи). Как видно, на ТЭС использование угля и мазута в последние дни снижалось.

Из Туркменистана в воскресенье было импортировано 22,2 млн кВт·ч электроэнергии (22,5, 20, 20,1 млн и 20,6 млн).

Потребителям было поставлено 235,9 млн кВт·ч электроэнергии, что на 5% больше запланированного. В четверг и предыдущие дни поставки составили 240,2 млн, 240,9 млн, 239,1 млн и 236,2 млн кВт·ч.

В пиковые часы вводились ограничения на подачу электроэнергии до 600 МВт (в предыдущие дни — не более 550 МВт), что связано с падением давления газа и кратным увеличением потребности в электричестве. До стабилизации ситуации в понедельник, 26 февраля, в часы пик также могут быть введены некоторые ограничения, предупредили в министерстве.

Потребление газа выросло до 157,2 млн кубометров (в прошлый четверг — 154,6 млн).

С 22 февраля поэтапно начали сниматься ограничения на работу метановых заправок в стране. Через 609 (из 1517) заправок было поставлено 3,899 кубометров газа (в четверг — 3,24 млн через 481 АГНКС) для населения и социальных объектов.

«Газета.uz» просила Минэнерго поделиться информацией о заправках, возобновивших работу, в разрезе районов и областей, а также графике их работы (ранее говорилось о часах работы с 8:00 до 15:00), но пока не получила информацию.

Компания «Узбекнефтегаз» снизила поставку бензина на свои АЗС UNG Petro в 4 раза — с 4332 тонн 22 февраля до 1073 тонн. 26 февраля компания сообщила о повышении цен на бензин Аи-80 с 6800 до 7000 сумов. В «Узбекнефтегазе» сообщили «Газете.uz», что речь не идёт о снижении поставок, поскольку традиционно в субботу и воскресенье компания не поставляла бензин на АЗС из-за выходных дней. Бензин доставляется в необходимом объёме в будние дни, чтобы у АЗС был резерв, однако в этот раз было решено дополнительно поставить топливо и в воскресенье на 1073 тонны с учётом возросшего спроса, пояснили в компании.

При возникновении проблем с электроснабжением потребителей просят обращаться по короткому номеру 1154, а также по 71−207−23−76 или в Telegram (@het_admin), а для решения проблем с газоснабжением — по номерам 1104, 104, 71−202−11−04, по вопросам поставок угля — 78−148−30−03 и 71−244−38.