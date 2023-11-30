Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил льготный кредит в размере 50 млн долларов для реализации проекта «Цифровая инклюзия в Узбекистане», сообщила пресс-служба ВБ.

Проект поддержит усилия правительства в области развития цифровой экономики, а также в расширении доступа тысяч молодых людей в сельских и отдалённых районах к обучению навыкам работы с цифровыми технологиями и возможностям трудоустройства в сфере услуг, основанных на информационных технологиях (ITES-услуг).

Узбекистан продемонстрировал значительный рост экспорта в секторе ITES-услуг с 600 тысяч долларов в 2017 году до 140 млн долларов в 2022 году, сопровождавшийся увеличением количества компаний и высокооплачиваемых рабочих мест в секторе информационных технологий (IT-сектор), отмечается в сообщении.

Однако, несмотря на позитивные тенденции, вклад всего сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в ВВП страны всё ещё остаётся скромным и составил 1,9% в 2022 году, подчеркнули в ВБ.

Между тем, стратегия развития страны до 2030 года (стратегия «Узбекистан-2030») предусматривает, что к концу текущего десятилетия страна должна трансформироваться в центральноазиатский хаб информационных технологий, довести объем экспорта IT-услуг до 5 млрд долларов в год, увеличить количество представительств IT-компаний в Узбекистане до 1000, а также обеспечить занятостью 300 тысяч молодых людей в IT-секторе.

Для достижения этих целей Узбекистану потребуется инвестировать значительные ресурсы в подготовку кадров с соответствующими навыками в области цифровых технологий, развитие необходимой IT и офисной инфраструктуры, разработку законодательства и стратегий для развития IT-сектора, а также предоставления стимулов для привлечения иностранных и местных инвестиций в эту отрасль, подчёркивается в сообщении.

Инвестиции в цифровую экономику Узбекистана смогут также помочь в сокращении количества молодых людей, включая женщин, которые в настоящее время не получают образования, не имеют профессиональной подготовки и не трудоустроены.

«Новый проект, поддерживаемый Всемирным банком, поможет Узбекистану использовать сектор ITES-услуг в качестве катализатора экономического роста, создания рабочих мест и привлечения иностранных инвестиций. Он будет осуществляться IT-Park при Министерстве цифровых технологий с целью обучения тысяч молодых людей в возрасте до 30 лет, проживающих в сельских и отдалённых районах страны. В рамках проекта ITES-компаниям, которые будут принимать на работу этих лиц, будут предоставляться различные стимулы», — отметил глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Марко Мантованелли.

В 2029 году, ко времени завершения проекта, по прогнозам, в секторе ITES-услуг Узбекистана будет трудоустроено около 25 тысяч человек и около 15 тысяч человек смогут получить работу в смежных отраслях. Проект призван внести вклад в достижение этих целей посредством поддержки различных мероприятий, включая следующие:

Запуск деятельности до 11 региональных ITES-центров по всей стране, предлагающих современные офисные пространства. Эти меры будут стимулировать ITES-компании открывать свои представительства в регионах Узбекистана. Обучение около 6200 молодых людей, включая 3100 женщин и 250 лиц с инвалидностью, по программам развития основных профессиональных навыков, включая навыки коммуникации, владения компьютером и знание иностранных языков. Трудоустройство около 9000 молодых людей, включая 4500 женщин и 360 лиц с инвалидностью, в заинтересованных ITES-компаниях, которые в рамках проекта получат финансовые стимулы для зачисления вышеназванных лиц в свой штат. Разработка нормативно-правовых документов, принятие которых необходимо для создания благоприятных условий для деятельности иностранных и местных ITES-компаний в Узбекистане.

Благодаря вышеупомянутым проектным мероприятиям около 240 новых ITES- компаний станут резидентами IT-Park и начнут свою операционную деятельность в Узбекистане.