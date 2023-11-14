Российская платёжная система QIWI закрывает своё приложение QIWI Uzbekistan с 18 декабря. Об этом говорится на сайте сервиса.

Если на балансе кошелька остались деньги, компания просит до 18 декабря вывести деньги на свои карты Uzcard и HUMO или оплатить любую услугу — ЖКХ, сотовую связь и другие.

С 16 ноября каждый день будет взиматься комиссия за хранение денег на балансе кошелька — 75 тысяч сумов в день.

«Это необходимо, так как приложение QIWI Uzbekistan закрывается, и мы не можем держать деньги наших клиентов. Пожалуйста, поторопитесь. После 18 декабря придётся писать заявление, чтобы вывести деньги с баланса кошелька. Поэтому рекомендуем вывести деньги как можно скорее», — говорится в сообщении.

Перевести деньги с кошелька в Узбекистане на кошелёк другой страны не получится — Центральный банк Узбекистана ранее ограничил все международные переводы для всех платёжных систем.

В компании указали, что сейчас у кошелька в Узбекистане достаточно ограниченный функционал — доступна только оплата местных сервисов и переводы на карты местных банков. При этом почти 90% пользователей использовали сервис именно для оплаты иностранных сервисов и международных переводов.

«Как раз эти опции сейчас недоступны из-за ограничений, наложенных Центральным банком Республики Узбекистан на все платёжные системы. Поэтому мы приняли решение закрыть приложение QIWI Uzbekistan», — отметили в QIWI.

Привычные услуги теперь будут доступны в едином приложении QIWI. Для создания нового кошелька в рублях или тенге потребуется только узбекский номер телефона.

При наличии вопросов сервис просит обращаться через Telegram.

Напомним, с 5 сентября Oson, PayWay и другие сервисы приостановил международные переводы и оплату зарубежных сервисов, а до этого QIWI.

Глава Центробанка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов отметил, что платёжные системы начали от имени клиентов совершать операции, связанные с конвертацией, и указывать это как экспортные поступления. Они также не идентифицировали отправителя и получателя денег, из-за чего пришлось ввести ограничения, пояснил он.