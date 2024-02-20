В Яккасарайском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов маршрута 69, сообщила пресс-служба УБДД ГУВД столицы.

По данным ведомства, 20 февраля примерно в 9:30 на Малой кольцевой дороге, напротив офиса продаж Newport водитель автобуса Yutong Д. С. (1997 года рождения) «потерял управление», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Cobalt, а затем въехал в другой автобус Yutong.

В результате аварии пострадал пассажир одного из автобусов (2004 года рождения).

УБДД ГУВД ведёт проверку.

Фото: УБДД ГУВД

Президент ранее напомнил, что после получения Ташкентом в 2023 году 1000 автобусов с ними уже произошло 100 аварий. Автор множества статей «Газеты.uz» об общественном транспорте Сабина Бакаева анализировала, чья это ответственность.