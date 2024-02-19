Холодная воздушная масса, которая зашла на территорию Узбекистана в конце прошлой недели, сохраняет своё влияние, сообщил Узгидромет.

В течение этой недели преобладающая ночная температура воздуха будет в пределах −3…−8 градусов Цельсия, по северу — −7…−12, местами — до -16 градусов. Днём в понедельник и вторник −3…+2 градуса, 21−23 февраля — 0…+5.

В понедельник днём по большинству областей местами пройдут осадки, преимущественно в виде снега, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области осадков не ожидается.

20 февраля небольшой снег возможен по областям Ферганской долины, а также ночью и утром по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям.

21−23 февраля преобладание погоды без осадков.

Местами по Узбекистану туман. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. На дорогах гололедица. В горных районах временами снег. Лавиноопасно.

Погода в Ташкенте

Днём в понедельник, а также ночью и утром во вторник временами снег. Далее в течение недели без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. В ночные и утренние часы возможен туман.

Температура ночью −3…−8 градусов, днём 19−20 февраля −2…+3 градуса, 21−23 февраля — - 0…+5.