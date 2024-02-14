Нефтегазовая компания Узбекистана Saneg объявила о приобретении итальянского производителя автомобильных и промышленных масел и смазок CGC Lubricants Italy.

Кроме того, CGC Lubricants Italy заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с SEG Motol, дочерней компанией Saneg, производителем технических масел в Узбекистане.

CGC Lubricants Italy имеет производственный завод в Бари, на котором работают 19 специалистов, а также коммерческий офис в Риме с 11 сотрудниками.

В результате сделки компания CGC Lubricants Italy была переименова в Saneg Oil Italy.

«Синергия двух компаний не только расширит присутствие Saneg на европейском рынке, но и укрепит её позиции в качестве технологического лидера в отрасли смазочных материалов в Узбекистане и Центральной Азии», — председатель правления Saneg Бахтиёр Фазылов.

«На заводе компании в Бари находится аккредитованная научно-исследовательская лаборатория, которая постоянно внедряет инновации и разрабатывает широкий спектр новых смазочных материалов. Этот опыт будет применён и на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе Saneg. Передовые технологии и ноу-хау Saneg Oil Italy позволят увеличить производство смазочных материалов в Узбекистане», — отметил генеральный директор Saneg Тулкин Юсупов.

В сообщении также отмечается, что Saneg получит существенную долю на итальянском и европейском рынке смазочных материалов благодаря доступу к обширной дистрибьюторской сети в Италии, Франции, Испании и Португалии, куда поставляется до 26 тысяч тонн продукции ежегодно, в свою очередь CGC Lubricants Italy будет выступать стратегическим поставщиком высокотехнологичной продукции для ФНПЗ, «обеспечивая тем самым бесперебойные поставки на рынок Узбекистана и за его пределы».

Ключевые параметры соглашения включают обмен опытом в области рецептур и технологий, а также получение европейских сертификатов безопасности для базовых масел, производимых ФНПЗ.

Напомним, Saneg купила у государства Ферганский нефтеперерабатывающий завод за 100 млн долларов в 2022 году. Компания также взяла обязательства по модернизации ФНПЗ на 380 млн долларов, увеличению производственных мощностей и другое.