Льготные кредиты в зерноводстве

В этом году в зерноводстве Узбекистана будет внедрена система предоставления льготных кредитов напрямую фермерам, аналогичная применяемой в хлопководстве. Об этом на совещании в понедельник заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Расходы на транспортировку и хранение пшеницы, закупленной за государственные ресурсы, и в 2024 году будут полностью покрываться из бюджета, говорилось на совещании.

Как отметили «Газете.uz» в Министерстве сельского хозяйства, до этого кредиты фермерам предоставлялись через кластеры, что приводило к росту себестоимости продукции зерноводов.

«Нужны новаторские подходы»

В 2023 году производство в сельском хозяйстве выросло на 4,1%, составив 426 трлн сумов, экспорт достиг почти 2 млрд долларов. Всего получено 3,7 миллиона тонн хлопка и 8 миллионов тонн зерна.

Президент подчеркнул необходимость новаторского подхода к работе и увеличению производства продукции в условиях ограниченных ресурсов земли и воды, а также внедрения промышленной культуры в отрасль. Средняя урожайность с гектара в Узбекистане ниже, чем в передовых странах, при этом удобрения, топливо и вода используются в два раза больше, отметил он.

Шавкат Мирзиёев заявил, что можно достичь урожайности хлопка до 50 центнеров, а зерновых — до 100 центнеров с гектара, если закупить за границей производительные семена и обучить фермеров новым агротехнологиям.

Зарубежные семена хлопчатника

В этом году впервые разрешена посадка зарубежных хлопковых семян, но, отметил президент, до сих пор Совет по хлопководству, Агентство по карантину и защите растений и хокимы областей не приняли окончательное решение, откуда и какие сорта семян импортировать и куда их сажать.

Шавкат Мирзиёев поручил в течение месяца привезти из-за границы 3000 тонн семян. Он подчеркнул важность посадки в этом году высокоурожайных зарубежных сортов хлопчатника на 100 тысячах гектарах земли.

Глава государства отдельно отметил вопрос заинтересованности фермеров. Сегодня хлопок-сырец продаётся через биржу. Цены на хлопок на Нью-Йоркской бирже растут. В зерноводстве доходы фермеров удвоились благодаря внедрению рыночных отношений, сказал он.

«Если заинтересовать фермера, он сможет работать без субсидий от государства. Такие времена настанут и в этом моя цель», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Снизить себестоимость удобрений

Шавкат Мирзиёев также поставил задачу обеспечить сельское хозяйство 900 тысячами тонн минеральных удобрений, снизив их себестоимость на 15%. Для этого планируется увеличить ежедневный объём предложения на бирже с 6000 до 900 тысяч тонн и организовать склады удобрений дополнительно в 70 районах.

Кроме того, намечено взять под контроль качество и наценку на минеральные удобрения. Фермерам будут созданы условия для покупки удобрений за свой счёт через льготные финансовые механизмы (например, рассрочка платежа на основе банковской и страховой гарантии, снижение процентов по кредитам).

Порядок обязательной регистрации на логистическом портале транспорта для перевозки минеральных удобрений со складов будет отменен.