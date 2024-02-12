Количество датчиков качества воздуха IQAir в Ташкенте за последний месяц увеличилось более чем в два раза, свидетельствуют данные международного портала.

По мере того, как обсуждение вопроса загрязнения воздуха, наконец, вышло на национальный уровень, все больше и больше компаний и организаций начали приобретать и устанавливать датчики. Ранее о планах установки минимум 1000 датчиков в столице и регионах сообщило Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Новые датчики установили, помимо «Газеты.uz», ПРООН, IMPACT.T, korzinka.uz, Safia и другие. До этого в IQAir отображались данные датчиков Узгидромета, посольства США, Британской школы в Ташкенте и других организаций. Ряд компаний, включая «Газету.uz», планирует закупать дополнительные датчики.

В конце прошлой недели о создании крупнейшей (на сегодняшний день) сети датчиков объявили Uzum и «Капиталбанк». До конца года компании намерены установить 50 датчиков в пунктах выдачи заказов Uzum Market и отделениях «Капиталбанка» во всех регионах.

Как сообщил генеральный директор Uzum Джасур Джумаев, для компании, имеющей инфраструктуру по всей стране, это вопрос социальной ответственности. Помимо своей основной деятельности, Uzum реализует социальные проекты, например, доставляет благотворительную помощь фонда ONA для детей.