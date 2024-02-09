Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступления при Генеральной прокуратуре и СГБ задержали граждан, которые обещали отправить жителей Ташкента, Бухары и Самарканда в США. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

Трое жителей Ташкента 1979, 1999 и 2001 годов рождения пообещали шести гражданам предоставить визовые документы и отправить на работу в США через Европу. За свои услуги они потребовали 32 тысячи долларов. При получении этих денег они были задержаны.

В ходе доследственной проверки стало известно, что один из задержанных ранее получил 3900 долларов.

В Бухаре трижды судимый 26-летний мужчина пообещал 32-летнему местному жителю получить для него визу в посольстве США и отправить на работу в эту страну. За свои услуги он потребовал 40 тысяч долларов.

При получении 30 тысяч долларов в качестве аванса он был задержан.

В другом случае 34-летний и 28-летний жители Самаркандской области пообещали отправить местного жителя в США за 23 тысячи долларов. Предполагалось, что он проделает путь по маршруту Узбекистан — Турция — Португалия — Гватемала — Мексика — США. При получении аванса в размере 10 тысяч долларов они были задержаны.

40-летний житель Самарканда пообещал за 18 тысяч отправить жители Самаркандской области на работу в США по маршруту Узбекистан — Турция — Испания — Гондурас — Мексика — США. Он был задержан при получении 10 тысяч долларов в качестве аванса.

В отношении этих лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.

В конце ноября 2023 года посольство США в Ташкенте сообщило, что Соединённые Штаты больше не будут впускать граждан Узбекистана, незаконно въезжающих в страну через границу с Мексикой. Вместо этого они будут содержаться под стражей до разрешения их иммиграционного дела.

До этого стало известно, что с октября 2021 года по октябрь 2023 года в США при попытке незаконно пересечь границу были задержаны более 13 тысяч граждан Узбекистана.