В Чиланзарском районе Ташкента столкнулись автобусы Yutong автопарка №5 и King Long автопарка №12, сообщила пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат».

Авария произошла 9 февраля в 8:30 на остановке «Станция метро „Чиланзар“». По предварительным данным, автобус Yutong, курсирующий по маршруту 99, въехал в автобус King Long маршрута 131, когда тот остановился, чтобы высадить пассажиров.

В результате происшествия были незначительно повреждены окно в средней части автобуса №131 и зеркало заднего вида с левой стороны автобуса №99.

Пострадавших нет, отметили в «Тошшахартрансхизмат».