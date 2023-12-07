Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении на 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов, передаёт агентство Report.

Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить проведение выборов в порядке, установленном законодательством.

По Конституции Азербайджана, президент страны избирается на семилетний срок. Нынешний срок полномочий Алиева на посту главы государства заканчивается в апреле 2025 года, тогда же и должны были состояться президентские выборы.

Прошлые выборы президента в стране, состоявшиеся в апреле 2018 года, также были внеочередными.

В комментарии агентству Turan член правящей партии «Йени Азербайджан», депутат Нагиф Гамзаев заявил, что необходимость в проведении внеочередных президентских выборов возникла на фоне «различных и быстрых процессов» в регионе, для опережения которых потребовались «оперативные шаги».

Глава оппозиционной партии «Мусават» Ариф Гаджилы заметил, что обычно внеочередные парламентские или президентские выборы проводят, когда в стране возникает кризисная ситуация, но «в настоящее время в Азербайджане никакого политического кризиса нет». Он добавил, что два месяца для проведения выборов — очень короткий период для ведения избирательной кампании.

Глава оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли написал, что назначение внеочередных выборов без общественного обсуждения является «подготовкой режима к фальсификации этих выборов».

Русская служба Би-би-си отмечает, что сам Алиев, возглавляющий Азербайджан уже на протяжении 20 лет, пока никак не объяснил своё решение.