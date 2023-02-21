Яккасарайский районный суд по уголовным делам Ташкента 16 февраля вынес решение по административному делу в отношении религиозного блогера Аброра Абдуазимова, известного в социальных сетях как Аброр Мухтор Алий. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

В решении суда говорится, что Аброр Абдуазимов на своей странице в Facebook 8 декабря 2022 года распространил ложную информацию, что привело к унижению достоинства и дискредитации личности блогера Никиты Макаренко, использовав слово «Никитаой» (приставка «-ой» используется в женских именах).

Аброр Абдуазимов.

В суде Никита Макаренко заявил, что после его поста в Telegram об энергокризисе в стране на следующий день Аброр Абдуазимов разместил скриншот фейковой новостной страницы, где приведена клеветническая и оскорбительная информация. В частности, в ней говорится, что Макаренко якобы обсуждал с послом США Джонатаном Хеником вопросы продвижения ЛГБТ-сообщества. Абдуазимов в своей публикации также заявил, что проблемами газа и электричества Никита Макаренко пытается воспользоваться в политических целях.

Макаренко попросил суд направить административное дело на повторное следствие и привлечь Абдуазимова к уголовной ответственности.

Суд посчитал, что правонарушение Аброра Абдуазимова полностью подтверждается заявлением, показаниями, объяснительными письмами, актами, документами, заключением экспертной комиссии в области информации и массовых коммуникаций и другими доказательствами.

Никита Макаренко.

Судья вынес решение о привлечении Аброра Абдуазимова к административной ответственности по части 1 статьи 202−2 КоАО (распространение ложной информации, в том числе в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или всемирной информационной сети интернет, приводящее к унижению достоинства личности или дискредитации личности) и оштрафовал его на 20 базовых расчётных величин (6 млн сумов).

Минимальное наказание по этой статье составляет 50 БРВ (15 млн сумов), однако суд снизил сумму штрафа, приняв во внимание, что Абдуазимов является единственным кормильцем в семье и имеет шесть детей.

Аброр Абдуазимов в своём комментарии назвал итоги заседания «победой», снова использовав слово «Никитаой».

«Мне кажется, что Аброр Абдуазимов плохо разбирается в юридической практике и не понял главной вещи. Его оштрафовали не за нецензурное слово, а за ложь, за распространение недостоверной информации», — сказал Никита Макаренко «Газете.uz».

Повторное такое же наказание по этой статье в течение года может привести к привлечению к уголовной ответственности.