Утром 23 января Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины, в том числе по Киеву. По данным на 8:45, погибли пять человек, не менее 60 пострадали, сообщил глава МВД страны Игорь Клименко.

Всего войска РФ выпустили по Украине 41 ракету, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты, уточнило Командование Воздушных сил страны. Украинская ПВО уничтожила 21 из них: 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, пять баллистических ракет, выпущенных из комплекса «Искандер-М», а также одну управляемую авиационную ракету Х-59. В сообщении говорится, что не все российские ракеты, выпущенные по баллистической траектории, достигли своих целей.

В Киеве в результате атаки возникли пожары в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Повреждены автомобили, жилые дома и нежилые здания. Мэр города Виталий Кличко рассказал о 20 пострадавших, из них 13 были госпитализированы.

В Бучанском районе Киевской области пострадали три человека. Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили.

В Харькове ракеты попали в два жилых многоэтажных дома. В одном из домов полностью разрушен подъезд. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о четырёх погибших в городе, ещё 42 человека пострадали, среди них четверо детей. Спасательно-поисковая операция продолжается.

В Павлограде Днепропетровской области при обстреле погиб один человек, ещё один был ранен. Повреждены восемь многоэтажек, две школы и гражданская инфраструктура.

«Российские военные не бьют по социальным объектам и жилым кварталам — в отличие от киевского режима», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вопрос журналистов, можно ли считать утреннюю ракетную атаку по Украине «ответом» на удары по Донецку.

Утром 21 января под обстрел попал рынок в Кировском районе Донецка. Власти частично оккупированной Донецкой области сообщили о гибели 27 человек, ещё 25 получили ранения. Российская сторона обвинила в ударе Украину. Украинские военные опровергли эти обвинения, заявив, что «боевой работы средствами поражения не вели».