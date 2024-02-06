5 февраля в социальных сетях распространилось видео, на котором учитель русского языка и литературы бьёт двух учащихся школы №18 в Навои.

На записи можно увидеть, как все ученики в классе стоят и мужчина подходит к одной из задних парт. Он четыре раза ударяет по голове одного школьника, потом подходит к другому и бьёт его кулаком по руке и спине.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе детского омбудсмана Узбекистана Сурайё Рахмоновой. Там заявили, что случай находится под её контролем.

Как уточнили в офисе детского омбудсмана, инцидент произошёл во время урока 1 февраля. Один из девятиклассников с матерью написали заявление в ОВД на учителя М. Ш. с просьбой привлечь его к ответственности.

Проводится доследственная проверка случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить степень телесных повреждений у учащихся.

«В очередной раз подчёркиваем, что ни один случай насилия в отношении детей не должен оставаться без ответа», — говорится в сообщении детского омбудсмана.