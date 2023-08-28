C 1 сентября в Париже будут полностью запрещены сервисы аренды электросамокатов. Таким образом, столица Франции станет первым европейским городом, где запретят использование общедоступных скутеров. Об этом сообщает телеканал СNBC.

Такое решение было принято по итогам городского референдума, который прошёл в апреле этого года. Из 103,1 тысячи респондентов на вопрос «За или против скутеров самообслуживания» 89% ответили «против». После голосования столичные власти решили не продлевать контракты с тремя прокатными компаниями, которые работают в Париже.

Lime, Dott и Tier подтвердили СNBC, что до конца августа уберут с улиц столицы около 15 тысяч электросамокатов. Их перевезут в другие регионы Франции, где они не запрещены, а также города Европы.

Все три компании теперь намерены развивать в Париже аренду электровелосипедов. По словам представителя Lime, этот вид транспорта пользуется поддержкой горожан, особенно в преддверии летних Олимпийских игр 2024 года.

Электросамокаты появились в Париже в 2018 году, поскольку власти стремились продвигать экологически чистые виды городского транспорта. Но по мере роста популярности скутеров, выросло и количество аварий, пишет The Guardian. За 2022 год в городе погибли три человека и 459 пострадали в авариях, связанных с электросамокатами.

Перед референдумом мэр Парижа Анн Идальго отмечала, что прокатные электросамокаты являются «источником напряжения и беспокойства» для парижан и их запрет «сократит неудобства» в общественных местах.

После Олимпиады-2024 в Париже также планируется масштабная реконструкция Елисейских полей. На проспекте сократят пространство для автомобилей, превратят улицы в пешеходные и зелёные зоны, а также создадут туннели из деревьев для повышения качества воздуха.