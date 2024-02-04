В столицу Омана Маскат 4 февраля прибыл новый посол Узбекистана Абдусалом Хатамов, сообщает ИА «Дунё».

С 2018 года он возглавлял генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге (Россия). Ему 52 года. Окончил Ташкентский государственнқй институт востоковедения.

Трудовую деятельность начал в 1993 году на государственных предприятиях Бухарской области, преподавал арабский язык в Бухарском государственном университете. С 1999 года служит в системе Министерства иностранных дел.

Работал на разных должностях в Бухарском отделении МИДа, Консульском управлении, Консульско-правовом департаменте, посольствах Узбекистана в Египте и Саудовской Аравии. Владеет арабским, русским и английским языками.

Абдусалом Хатамов сменил Анвара Абдухалимова, который был первым послом Узбекистана в Омане и возглавлял дипмиссию в этой стране в 2018—2021 годах.