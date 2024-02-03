Мужчина, который приставал к девушке в метро Ташкента, был арестован на 5 суток. Судебное заседание прошло 31 января в закрытом режиме. «Газета.uz» изучила решение суда.

Согласно документу, 30-летний М. А. в вагоне поезда прижался к девушке В. А., чем совершил неприемлемые для неё и оскорбившие её честь и достоинство развратные действия.

На судебном заседании М. А. не признал себя виновным. Он сказал, что сел в поезд и поехал до станции «Чиланзар» в поисках работы. Девушка тоже была в этом вагоне, а из-за того, что людей было много, когда поезд тронулся, девушка отклонилась назад, и он удержал её за плечо, чтобы она не упала, сообщил мужчина.

Пострадавшая и её законный представитель не подтвердили показания мужчины. Девушка заявила, что мужчина, зайдя в вагон, один раз прислонился к ней, но она подумала, что это не специально и не придала этому значения.

Однако мужчина продолжал к ней прижиматься. Затем девушка села на освободившееся место. Когда поезд прибыл на конечную станцию «Буюк ипак йули», мужчина продолжил сидеть, хотя остальные пассажиры вышли. Потом он последовал за девушкой.

Пострадавшая заявила, что по поведению мужчины она считает, что М. А. её домогался, и попросила для него сурового наказания.

Суд признал М. А. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 41−1 (сексуальное домогательство) Кодекса об административной ответственности Узбекистана, и назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста.

Мужчине также придётся заплатить по 15% базовой расчётной величины за каждый день административного ареста за расходы, связанные с его содержанием.