Европейский совет, куда входят главы стран-членов Евросоюза, решил начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в союз и дать Грузии статус кандидата. Об этом 14 декабря объявил глава совета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Евросовет также решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной, когда страна начнёт полностью соответствовать критериям членства.