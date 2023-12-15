Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита 14 декабря.
Фото: European Union
ЕС начнёт переговоры о приёме Украины и Молдовы
Европейские лидеры решили начать переговоры о членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдовой. Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Венгрия, выступавшая против присоединения Украины, не стала блокировать решение.
Европейский совет, куда входят главы стран-членов Евросоюза, решил начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в союз и дать Грузии статус кандидата. Об этом 14 декабря объявил глава совета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
Евросовет также решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной, когда страна начнёт полностью соответствовать критериям членства.
Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду приветствовали решения Евросовета.
«Это победа Украины. Победа всей Европы. Победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет», — написал Зеленский в соцсети X (бывший Twitter).
«Сегодня мы чувствуем тёплые объятия Европы. Спасибо вам за поддержку и веру в наш путь», — заявила Санду, добавив, что Молдова «готова к тяжёлой работе», чтобы стать членом ЕС.
- Украина и Молдова подали заявку на вступление в ЕС в конце февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России. Обеим странам был предоставлен статус кандидата в июне прошлого года.
- В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала совету ЕС начать формальные переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдовой. До их начала странам потребуется адаптировать национальные законы в соответствии с правилами ЕС.
- Против начала переговоров о членстве Украины в ЕС ранее активно выступали власти Венгрии. Во время голосования на саммите в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ранее обещавший блокировать решение, покинул зал. Это позволило лидерам 26 остальных стран ЕС принять единогласное решение. Как пишет Politico, уйти Орбана со встречи убедил канцлер Германии Олаф Шольц.
- Страны ЕС на саммите также должны были одобрить пакет финансовой помощи Украине в 50 млрд евро, но венгерский премьер наложил вето на это решение. Глава Евросовета заверил, что ЕС вернётся к рассмотрению вопроса в начале следующего года.