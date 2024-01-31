В связи с ожидаемыми осадками и резким изменением температуры воздуха в период с 1 по 5 февраля в двух областях Узбекистана объявлена лавинная опасность, сообщил Узгидромет.

В частности, это затрагивает Ахангаранский, Бостанлыкский и Паркентский районы (Чаткальская горная система) Ташкентской области и Папский район Наманганской области.

Ранее Узгидромет сообщил, что последний месяц зимы начнётся с холодной погоды, температура опустится ночью до 0…-5 градусов, днём — +2…+7 градусов, местами до 0…-2. Осадки в виде дождя и снега пройдут 1 и 4 февраля по центральным и восточным районам, 3 февраля — по южным и юго-западным районам страны.