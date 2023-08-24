Сенат Олий Мажлиса на пленарном заседании 24 августа одобрил поправки в законы «Об аренде» и «О лизинге», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента Узбекистана.

В первом законе не регламентировано определение договора аренды с последующим выкупом и связанных с ним отношений. Кроме того, отсутствует норма, обеспечивающая защиту прав арендаторов, когда они приобретают объект аренды в свою собственность. В частности, после проведения оплаты платежей арендатор хотел оформить объект в свою собственность, но позже выяснялось, что это имущество находилось в залоге или на взыскании.

Председатель Комитета по вопросам бюджета и экономических реформам Эркин Гадоев со ссылкой на данные Верховного суда сообщил, что в 2020 году по уголовным делам о мошенничестве при аренде или лизинге автомобилей были вынесены обвинительные приговоры 10 лицам, а в 2021 году этот показатель увеличился в 2 раза и составил 22.

Ущерб, причинённый гражданам в результате указанных преступлений, в 2020 году составил 8,2 млрд сумов, а в 2021 году увеличился почти в 9 раз — до 69,3 млрд сумов. Количество потерпевших по аналогичным преступлениям увеличилось в 16 раз — до 16,8 тысячи человек.

Эркин Гадоев. Фото: Сенат.

Поправками устанавливается, что по договору аренды с условием последующего выкупа арендодатель, передавая в аренду своё имущество, обязуется передать его в собственность арендатору после выполнения им условий договора.

С момента заключения такого договора имущество считается переданным в залог в пользу арендатора, поэтому запрещается передавать его в залог другим лицам или распоряжаться иным образом.

В законе «О лизинге» говорится, что лизингодатель не имеет права использовать объект лизинга в качестве залога без предварительного согласия лизингополучателя. Но нет положения о том, что лизингодаватель не вправе распоряжаться объектом лизинга без согласия лизингополучателя. Поэтому существуют случаи, когда объект лизинга направлен на взыскание для обеспечения иных обязательств лизингодателя.

В связи с этим вводится положение о том, что лизингодаватель не вправе распоряжаться объектом лизинга иным образом без согласия лизингополучателя.

Вносится также норма, согласно которой, если иное не предусмотрено договором лизинга, с момента заключения договора лизинга объект договора считается заложенным у лизингополучателя для обеспечения исполнения обязательств лизингодателя.

Кроме того, указывается возможность приобретения лизингополучателем объекта лизинга в собственность, полностью выплатив его стоимость до обращения взыскания.

Обращение взыскания на объект лизинга (его изъятие) по обязательствам лизингодателя или лизингополучателя перед третьими лицами осуществляется в пределах уплаченных и полученных ими лизинговых платежей. При этом перед изъятием объекта государственный исполнитель должен предложить купить объект путём единовременной уплаты остатка причитающихся по договору лизинга лизинговых платежей за вычетом дохода лизингодателя за оставшийся период. Тогда прекращается изъятие объекта лизинга.

Председатель Сената Танзила Нарбаева заявила, что на практике немало случаев, когда граждане обманываются и несут огромные убытки в вопросах аренды и лизинга.

«Вступая в арендные, лизинговые отношения, каждый гражданин должен быть полностью уверен в том, что его права прочно защищены законом. Именно этому и посвящены новые нормы в законе», — сказала она.

По её словам, нужных результатов не будет, если непосредственные исполнители не обеспечат правильное толкование и применение закона. Поэтому все должностные лица, особенно в регионах, депутаты местных кенгашей должны уделить серьёзное внимание повышению осведомлённости населения и чиновников об этих нововведениях, отметила глава Сената.