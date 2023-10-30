Учредитель компании Avto 60 oy Жамшид Баходиров, осуждённый на 8 лет по делу о мошенничестве с рассрочкой автомобилей в марте 2021 года, вышел на свободу. Об этом сообщил Kun.uz.

Напомним, Avto 60 oy предлагала покупку автомобиля в рассрочку без процентов на 60 месяцев и обещала доставить машину в течение 135 дней. Компания получала от граждан от 2 млн до 10 млн сумов за оформление договора, но в итоге не выполняла обязательства. Сообщалось, что всего пострадали почти 19 тысяч граждан, ущерб оценивался в 57,4 млрд сумов (6 млн долларов).

29 марта 2021 года Баходиров получил 8 лет лишения свободы, а другие должностные лица компании — от 5 до 7 лет заключения.

На сегодняшний день взысканы 34,15 млрд сумов, остаётся непокрытым ущерб в 23,26 млрд сумов. По данным Kun.uz, жертвами мошенничества, связанного с «услугой покупки автомобилей и квартир на дешёвых и удобных условиях» являются ещё сотни человек, и к этому может быть причастен Жамшид Баходиров.

Пояснение Верховного суда

По запросу «Газеты.uz» в пресс-службе Верховного суда прокомментировали освобождение Баходирова. По данным органа, уголовное дело не рассматривалось в апелляционном порядке, поскольку на приговор суда первой инстанции не была подана апелляционная жалоба или протест.

«Поскольку Ж. Баходиров отбыл более четверти назначенного приговором суда наказания, по решению Нишанского районного суда от 8 ноября 2021 года он был переведён в колонию-поселение на основании статьи 113 Уголовно-исполнительного кодекса для отбывания оставшихся 5 лет, 11 месяцев и 7 дней лишения свободы. Осуждённый отбывал наказание в адресной колонии №43 с 12 ноября 2021 года», — отметили в Верховном суде.

Стоит отметить, что уголовное дело против Баходирова было возбуждено 12 октября 2019 года, во время расследования и решения суда он находился под стражей, то есть часть срока была вычтена с 8 лет.

Колония-поселение 13 июня 2022 года дала положительное рекомендацию и сообщила, что осуждённый выполнял установленные требования и правила, добросовестно относился к работе и встал на путь исправления в период отбывания наказания.

К 15 июня 2022 года он отбыл одну треть наказания (2 года, 8 месяцев 6 дней) и по статье 74 Уголовного кодекса мог рассчитывать на замену наказания более мягким наказанием.

21 июня 2022 года Букинский районный суд удовлетворил ходатайство адвоката Баходирова и заменил неотбытую часть наказания в 5 лет, 3 месяца и 24 дня на исправительные работы с удержанием 20% зарплаты в доход государства. Это решение не было опротестовано.

В Верховном суде отметили, что по статье 46 УК в случае уклонения от исправительных работ суд может заменить их неотбытый срок наказанием в виде ограничения свободы или лишения свободы.