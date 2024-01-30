Ботир Баходирович Алимбеков назначен и. о. первого заместителя хокима Ташкентской области по вопросам сельского и водного хозяйства, сообщила пресс-служба областной администрации. С февраля 2022 года эту должность занимал Холмирза Узгенович Ниёзов.

Ботир Алимбеков родился в 1978 году. С января 2021 года работал хокимом Чиназского района области. Ранее — с апреля 2020 года — также был первым замхокима по этим же вопросам. До этого был и. о. руководителя организационно-контрольной группы в хокимияте области. Работал в сферах сельского хозяйства, налогов и управления.

В 1999 году окончил Ташкентский государственный аграрный университет. По специальности — зооинженер, экономист (сельское хозяйство). В 2009 году окончил факультет переподготовки и повышения квалификации кадров в Академии государственного и общественного строительства при президенте.