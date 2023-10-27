В столице Грузии 26−27 октября состоялся Тбилисский форум Шёлкового пути, в котором приняли участие около 2000 гостей из почти 63 стран мира, включая Узбекистан, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

В работе форума принял участие министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов. Он выступил с речью на панельной сессии на тему «Срединный коридор в центре внимания».

Срединный коридор также называют Транскаспийским транспортным коридором. Он связывает страны Азии через акваторию Каспийского моря со странами Европы и пролегает, в частности, через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Этот путь является альтернативой сухопутным маршрутам, проходящим через территорию России, Беларуси и Польши.

Илхом Махкамов выдвинул ряд предложений по углублению взаимовыгодного партнёрства со странами-участниками Срединного коридора. В частности, министр транспорта Узбекистана отметил необходимость:

совместной разработки механизма использования потенциала коридора, организации регулярных встреч представителей транспортных ведомств стран региона и Европейского союза;

увеличения пропускной способности инфраструктуры, а также количества морских судов в Каспийском море;

применения гибкой тарифной политики по всему маршруту следования;

ускорения процесса цифровизации процедур таможенного оформления товаров и товаросопроводительных документов.

В целом, участники форума обсудили глобальные экономические проблемы, пути их решения и перспективы сотрудничества в обеспечении взаимосвязанности между государствами.

Тбилисский форум Шёлкового пути, основанный в 2015 году премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, прошёл в Грузии уже в четвёртый раз. В этот раз он был сфокусирован на вопросах содействия торговле, развития электронной коммерции, цифровой связи, транспортной инфраструктуры и энергетики.