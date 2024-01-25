Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 января в рамках своего государственного визита в Китай прибыл из Пекина в Шэньчжэн — третий по численности населения город КНР и особую экономическую зону в провинции Гуандун.

Город центром технологий, исследований, производства, бизнеса и экономики, финансов, туризма и транспорта, а его морской порт — четвёртым по загруженности контейнерным портом в мире.

Гуандун — одна из самых развитых провинций Китая, формирующая порядка 10% ВВП страны. Провинция является также крупнейшим экономическим партнёром регионов Узбекистана.

На этот день запланированы участие Шавката Мирзиёева в узбекско-китайском инвестиционном форуме и ряд встреч с официальными лицами и руководителями компаний и финансовых структур КНР.

Первой встречей стали переговоры с секретарём партийного комитета провинции Гуандун Хуаном Куньмином, сообщила пресс-служба президента.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества с провинцией, в первую очередь в высокотехнологичных отраслях.

Отдельное внимание было уделено вопросам углубления промышленной кооперации, в том числе путём создания в регионах Узбекистана специализированных высокотехнологичных парков для ведущих гуандунских компаний.

Шавкат Мирзиёев отметил важную роль провинции Гуандун в деятельности Совета регионов Узбекистана и Китая, договорённость о создании которого была достигнута в ходе состоявшейся накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Он также подчеркнул заинтересованность в наращивании взаимодействия с расположенными в провинции флагманскими компаниями, такими как Huawei, BYD, ZTE и другими.

С целью активизации гуманитарных связей и деловых обменов рассмотрены вопросы сотрудничества в области IT-образования и запуска прямых авиарейсов.