В Берунийском районе Каракалпакстана вечером в среду произошёл пожар в автосалоне электромобилей, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Сообщение о возгорании на Турткульском проспекте поступило в УЧС в 20:17. Через 6 минут на место прибыли 3 пожарно-спасательных экипажа. В 20:48 пожар был локализован и в 21:08 потушен, отметили в МЧС.

Огнём были повреждены один автомобиль BYD и крыша автосалона площадью 90 кв. м.

Причина возгорания и размер материального ущерба в настоящее время устанавливаются. Информации о пострадавших в результате пожара нет, говорится в сообщении.