Toshkentlik qo‘shiqchi Laylo Rixsiyeva (Laylo) 22-yanvar kuni “insonning halokatli, hamma narsani yemiruvchi tabiati tufayli yuzaga kelayotgan” ekologik muammolarga bag‘ishlangan “Home” (“Vatan”) nomli qo‘shig‘i va uning klipini taqdim etdi.

Klipning o‘zbek, rus va ingliz tillaridagi subtitrlari mavjud. Shuningdek, kuzatuvchilar qoraqalpoqcha tarjimani ham ko‘rishlari mumkin.

Trek YouTube`ga joylanganidan buyon 26 mingdan ortiq ko‘rildi va ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab foydalanuvchilar tomonidan ulashildi. Qo‘shiqqa bildirilgan ijobiy fikrlar ham ko‘p.

Videoda Orol fojiasi va Sardoba suv omboridagi falokatga ishora qilingan, shuningdek, daraxtlar kesilishi va ko‘plab qurilish loyihalari, havoning ifloslanishi, buning ortidan “nafas olishning imkoni yo‘qolayotgani” va boshqalarni ko‘rish mumkin.

“Gazeta.uz” Laylo Rixsiyeva bilan bu qo‘shiq qanday yaratilgani, videolavhadagi kadrlar nimani anglatishi va Layloning O‘zbekiston xalq artisti, bastakor Yunus Rajabiy bilan qanday bog‘liqligi borligi haqida suhbatlashdi.

— Men Toshkentdanman. Yoshim 24 da. Ta’lim olgan yo‘nalishim bo‘yicha marketologman. Vestminster universitetida to‘rtinchi kursda o‘qiyotgandim, o‘sha paytda hali ham musiqa bilan shug‘ullanishni xohlayotganimni tushinib yetdim va o‘qishni tashladim. Ayni damda shunchaki erkin xonandaman.

“Hammasi karantin paytida — to‘rt devor orasiga qamalib qolgan vaqtimizda boshlangan. Bu, ehtimol, hayotimda menda bor narsalardan qila oladigan yagona ish edi. Bilasizmi, sevimli mashg‘ulotim yanada kattalashgan sari hech narsa musiqa chalish kabi quvonch keltirmay qo‘ydi. Jasoratli bo‘lishim va bittasini tanlashim kerak, deya qaror qildim.

Biroq musiqa bo‘yicha ta’lim olmaganman. Barcha musiqa asboblarini faqatgina his qilish orqali chalib ko‘raman.

— Aslida bu birinchisi emas. Menda shu vaqtgacha juda ko‘p relizlar bo‘lgan, ularni 2020-yildan beri chiqarib kelaman. May oyida bir voqea yuz berdi — o‘sha paytda ishlagan prodyuser bilan hamkorlikni to‘xtatdim. Qo‘shiqlarga tegishli huquqlarimiz bor edi. Hozir esa ulardan foydalanish huquqiga ega emasman, chunki hamkorlikni to‘xtatganman.

— Umuman olganda, so‘nggi bir yil ichida o‘z vatanimga, umuman, O‘zbekistonga munosabatim tubdan o‘zgardi. Madaniyatimiz naqadar boy ekanini ko‘rdim. Shu tariqa sog‘lom vatanparvarlik tuyg‘usiga singib ketdim.

Keyin tushundimki, bu hislar bejiz emas, bizda milliy cholg‘u asboblarimiz ham bor. O‘zbekistonda xalq artistlari sifatida tan olingan amakilarimga qo‘ng‘iroq qilib ko‘rdim.

Rixsi Rajabiy.



Men Yunus Rajabiyning ukasi (O‘zbekiston xalq artisti, bastakor, ko‘plab maqomchilarning ustozi, o‘zbek musiqa merosini jamlagan, Toshkent shahridagi metro bekati va ko‘chaga uning nomi berilgan — tahr. ) Rixsi Rajabiyning nevarasiman.

Ma’lum bo‘lishicha, Yunus Rajabiylarning butun sulolasi sozanda bo‘lgan, Rixsi Rajabiylar sulolasining yosh avlodidan faqat men borman. Shuning uchun bu qo‘shiq menga ham oilam bilan birlashish, o‘rtadagi ko‘prik bo‘ldi, ovoz yozishda yaqinlarim yordam berishdi.

16-yanvar kuni uni ommaga e’lon qilishga qaror qildim, o‘sha vaqti mamlakatdagi havo sifati juda kritik holatda edi. To‘rt kun ichida oshxonada o‘tirib, video tayyorladim, materiallarni tanladim, hammasini montaj qildim va uy yerto‘lasida suratga oldim. Ish shunday kechdi.

Bu iborani eshitib, “O, yo‘q!” dedim. Shu bilan qo‘shiq matnini yozishga ketdim (kuladi). Taxminan 20 daqiqada qo‘shiq yozildi.

— Bunday janr bor yoki yo‘qligini ham bilmayman. Men faqat musiqa ishqibozi bo‘lganim uchun ham buni biroz tushunmayman. Ya’ni mendagi barcha taronalar shu uslubda yoziladi, degani emas bu. Agar jaz usulida yozmoqchi bo‘lsam, jaz. Bu o‘sha paytda men nimani his qilganimga bog‘liq.

Janrlarga bo‘lib o‘tirmadim, balki bu qo‘shiqni “cinematic pop” deb atash mumkindir, chunki u qandaydir filmga o‘xshaydi.

— O‘zbekistonda mavjud bo‘lgan barcha ekologik muammolarga oid ko‘plab materiallarni ko‘rib chiqdim. Rostini aytsam, qo‘shiq uchun topgan materiallarimning yarmini ham ishlatmadim.

Ikkinchi lahza — erkak kishining “Astag‘firulloh, astag‘firulloh” degani esa [Toshkentning Sergeli tumanida] ombor portlaganda aytilgan ibora.

Ayol yaqinlashib kelayotgan suv haqida gapiradigan uchinchi lahza — Sardoba voqeasi. To‘rtinchi parchada esa ayolning na yaqinlari, na mashinasi qolgani haqida gapiriladi — bu Nukusda bo‘lgan, tomlarni uchirib ketgan kuchli shamol haqida edi.

Xonandaning yana bir ishi.

— Ha, kuchli shamol va chang bo‘roni bo‘lganida. Tabiiy ofat binolar tomini qo‘porib tashlagandi. Bu lahza televizorda klip ichida ko‘rsatilgan.

— Yo‘q, yo‘q, bularning barchasi Pinterest ilovasidan olingan. Rostini aytsam, siyosatga umuman tushunmayman, siyosatchilar va ularning oilalari qanday yashashini kuzatmayman. Bu ko‘proq qurilish bilan shug‘ullanadigan ishbilarmonlarga havola qilingan. Manfaatlari uchun yetarli bo‘lsa, ularga buncha pul nimaga kerak?.. Menga shunday ko‘rinadi.

— Bu aslida ramziylik. Men oddiy gaplar bilan matn tuzishni yoqtirmayman, odamlar uni o‘zlari tushunib olishlarini istayman.

Bu qism men uchun ramziy ma’noga ega — unda Sovet Ittifoqi davrida hukumat qanday qilib davlatimizda suv resurslaridan noto‘g‘ri foydalanishga olib kelgan qarorlar qabul qilgani haqida gap boradi. Chunki hududda allaqachon suv tanqisligi mavjud. Amudaryo va Sirdaryo oqimi o‘zgargani sababli suv shunchaki Orol dengiziga yetib bormagan, Orol qurib qolgan.

Bu xato butun bir xalq va uning sog‘lig‘iga qimmatga tushdi. Umuman olganda, juda og‘riqli his bu… [Qoraqalpog‘iston xalqi] hozirgi ahvolga loyiq emas.

— Albatta yo‘q. Uni to‘g‘rilashning imkoni bor. “Men hozir yulduzga aylandim” degan nuqtai nazardan emas, bu qo‘shiq fonida sodir bo‘layotgan rezonansdan hayratda qoldim. Go‘yo barcha e’tibor menga emas, balki muammoga qaratilmoqda.

Menga hozir jamoatchilikning o‘zini tutishi juda yoqadi. Trek chiqqanda lentamdagi ekologiya mavzusiga oid ko‘plab postlarni ko‘rdim, hamma bu mavzuda bong ura boshladi, bundan juda xursandman. Ehtimol, odamlarning ichida yig‘ilib qolgan dardlarni olib chiqqandirman. Odamlar birgalikda nimadandir g‘azablana boshlaganlarida, nimadir o‘zgarganiga ko‘p guvoh bo‘lganmiz.

“I guess all that we can do now is pray”. Bu iboraga kelsak, u mutlaqo mavhum. Buni diktor aytmagan. Rostini aytsam, bu — mening so‘zlarim. Bu men kelajakda ko‘rishni istamagan antiutopiyadir.