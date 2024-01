Тошкентлик қўшиқчи Лайло Рихсиева (Laylo) 22 январь куни «инсоннинг ҳалокатли, ҳамма нарсани емирувчи табиати туфайли юзага келаётган» экологик муаммоларга бағишланган «Home» («Ватан») номли қўшиғи ва унинг клипини тақдим этди.

Клипнинг ўзбек, рус ва инглиз тилларидаги субтитрлари мавжуд. Шунингдек, кузатувчилар қорақалпоқча таржимани ҳам кўришлари мумкин.

Трек YouTube`га жойланганидан буён 26 мингдан ортиқ кўрилди ва ижтимоий тармоқларда кўплаб фойдаланувчилар томонидан улашилди. Қўшиққа билдирилган ижобий фикрлар ҳам кўп.

Видеода Орол фожиаси ва Сардоба сув омборидаги фалокатга ишора қилинган, шунингдек, дарахтлар кесилиши ва кўплаб қурилиш лойиҳалари, ҳавонинг ифлосланиши, бунинг ортидан «нафас олишнинг имкони йўқолаётгани» ва бошқаларни кўриш мумкин.

«Газета.uz» Лайло Рихсиева билан бу қўшиқ қандай яратилгани, видеолавҳадаги кадрлар нимани англатиши ва Лайлонинг Ўзбекистон халқ артисти, бастакор Юнус Ражабий билан қандай боғлиқлиги борлиги ҳақида суҳбатлашди.

— Мен Тошкентданман. Ёшим 24 да. Таълим олган йўналишим бўйича маркетологман. Вестминстер университетида тўртинчи курсда ўқиётгандим, ўша пайтда ҳали ҳам мусиқа билан шуғулланишни хоҳлаётганимни тушиниб етдим ва ўқишни ташладим. Айни дамда шунчаки эркин хонандаман.

«Ҳаммаси карантин пайтида — тўрт девор орасига қамалиб қолган вақтимизда бошланган. Бу, эҳтимол, ҳаётимда менда бор нарсалардан қила оладиган ягона иш эди. Биласизми, севимли машғулотим янада катталашган сари ҳеч нарса мусиқа чалиш каби қувонч келтирмай қўйди. Жасоратли бўлишим ва биттасини танлашим керак, дея қарор қилдим.

Бироқ мусиқа бўйича таълим олмаганман. Барча мусиқа асбобларини фақатгина ҳис қилиш орқали чалиб кўраман.

— Аслида бу биринчиси эмас. Менда шу вақтгача жуда кўп релизлар бўлган, уларни 2020 йилдан бери чиқариб келаман. Май ойида бир воқеа юз берди — ўша пайтда ишлаган продюсер билан ҳамкорликни тўхтатдим. Қўшиқларга тегишли ҳуқуқларимиз бор эди. Ҳозир эса улардан фойдаланиш ҳуқуқига эга эмасман, чунки ҳамкорликни тўхтатганман.

— Умуман олганда, сўнгги бир йил ичида ўз ватанимга, умуман, Ўзбекистонга муносабатим тубдан ўзгарди. Маданиятимиз нақадар бой эканини кўрдим. Шу тариқа соғлом ватанпарварлик туйғусига сингиб кетдим.

Кейин тушундимки, бу ҳислар бежиз эмас, бизда миллий чолғу асбобларимиз ҳам бор. Ўзбекистонда халқ артистлари сифатида тан олинган амакиларимга қўнғироқ қилиб кўрдим.

Рихси Ражабий.



Мен Юнус Ражабийнинг укаси (Ўзбекистон халқ артисти, бастакор, кўплаб мақомчиларнинг устози, ўзбек мусиқа меросини жамлаган, Тошкент шаҳридаги метро бекати ва кўчага унинг номи берилган — таҳр. ) Рихси Ражабийнинг неварасиман.

Маълум бўлишича, Юнус Ражабийларнинг бутун сулоласи созанда бўлган, Рихси Ражабийлар сулоласининг ёш авлодидан фақат мен борман. Шунинг учун бу қўшиқ менга ҳам оилам билан бирлашиш, ўртадаги кўприк бўлди, овоз ёзишда яқинларим ёрдам беришди.

16 январь куни уни оммага эълон қилишга қарор қилдим, ўша вақти мамлакатдаги ҳаво сифати жуда критик ҳолатда эди. Тўрт кун ичида ошхонада ўтириб, видео тайёрладим, материалларни танладим, ҳаммасини монтаж қилдим ва уй ертўласида суратга олдим. Иш шундай кечди.

Бу иборани эшитиб, «О, йўқ!» дедим. Шу билан қўшиқ матнини ёзишга кетдим (кулади). Тахминан 20 дақиқада қўшиқ ёзилди.

— Бундай жанр бор ёки йўқлигини ҳам билмайман. Мен фақат мусиқа ишқибози бўлганим учун ҳам буни бироз тушунмайман. Яъни мендаги барча тароналар шу услубда ёзилади, дегани эмас бу. Агар жаз усулида ёзмоқчи бўлсам, жаз. Бу ўша пайтда мен нимани ҳис қилганимга боғлиқ.

Жанрларга бўлиб ўтирмадим, балки бу қўшиқни «cinematic pop» деб аташ мумкиндир, чунки у қандайдир фильмга ўхшайди.

— Ўзбекистонда мавжуд бўлган барча экологик муаммоларга оид кўплаб материалларни кўриб чиқдим. Ростини айтсам, қўшиқ учун топган материалларимнинг ярмини ҳам ишлатмадим.

Иккинчи лаҳза — эркак кишининг «Астағфируллоҳ, астағфируллоҳ» дегани эса [Тошкентнинг Сергели туманида] омбор портлаганда айтилган ибора.

Аёл яқинлашиб келаётган сув ҳақида гапирадиган учинчи лаҳза — Сардоба воқеаси. Тўртинчи парчада эса аёлнинг на яқинлари, на машинаси қолгани ҳақида гапирилади — бу Нукусда бўлган, томларни учириб кетган кучли шамол ҳақида эди.

Хонанданинг яна бир иши.

— Ҳа, кучли шамол ва чанг бўрони бўлганида. Табиий офат бинолар томини қўпориб ташлаганди. Бу лаҳза телевизорда клип ичида кўрсатилган.

— Йўқ, йўқ, буларнинг барчаси Pinterest иловасидан олинган. Ростини айтсам, сиёсатга умуман тушунмайман, сиёсатчилар ва уларнинг оилалари қандай яшашини кузатмайман. Бу кўпроқ қурилиш билан шуғулланадиган ишбилармонларга ҳавола қилинган. Манфаатлари учун етарли бўлса, уларга бунча пул нимага керак?.. Менга шундай кўринади.

— Бу аслида рамзийлик. Мен оддий гаплар билан матн тузишни ёқтирмайман, одамлар уни ўзлари тушуниб олишларини истайман.

Бу қисм мен учун рамзий маънога эга — унда Совет Иттифоқи даврида ҳукумат қандай қилиб давлатимизда сув ресурсларидан нотўғри фойдаланишга олиб келган қарорлар қабул қилгани ҳақида гап боради. Чунки ҳудудда аллақачон сув танқислиги мавжуд. Амударё ва Сирдарё оқими ўзгаргани сабабли сув шунчаки Орол денгизига етиб бормаган, Орол қуриб қолган.

Бу хато бутун бир халқ ва унинг соғлиғига қимматга тушди. Умуман олганда, жуда оғриқли ҳис бу… [Қорақалпоғистон халқи] ҳозирги аҳволга лойиқ эмас.

— Албатта йўқ. Уни тўғрилашнинг имкони бор. «Мен ҳозир юлдузга айландим» деган нуқтаи назардан эмас, бу қўшиқ фонида содир бўлаётган резонансдан ҳайратда қолдим. Гўё барча эътибор менга эмас, балки муаммога қаратилмоқда.

Менга ҳозир жамоатчиликнинг ўзини тутиши жуда ёқади. Трек чиққанда лентамдаги экология мавзусига оид кўплаб постларни кўрдим, ҳамма бу мавзуда бонг ура бошлади, бундан жуда хурсандман. Эҳтимол, одамларнинг ичида йиғилиб қолган дардларни олиб чиққандирман. Одамлар биргаликда нимадандир ғазаблана бошлаганларида, нимадир ўзгарганига кўп гувоҳ бўлганмиз.

«I guess all that we can do now is pray». Бу иборага келсак, у мутлақо мавҳум. Буни диктор айтмаган. Ростини айтсам, бу — менинг сўзларим. Бу мен келажакда кўришни истамаган антиутопиядир.