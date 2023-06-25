Узбекистанский рэпер Шариф Абдуллаев, выступающий под псевдонимом Konsta, 25 июня представил новую композицию Havo («Воздух») и опубликовал в YouTube клип на неё.

В треке Konsta рассказывает об экологических проблемах Ташкента, вырубке деревьев, строительном буме и загрязнённом воздухе, из-за чего он не может «вдохнуть полной грудью», город стал для него «как клетка», а «белое покрылось серым цветом». Он отмечает, что люди привыкли вырубать, а не сажать, и ведут себя как вредители.

В клипе можно увидеть, как резервуар, где находится Шариф Абдуллаев, постепенно наполняется водой — метафора о том, что дышать всё сложнее.

«Когда я хожу по городу, я всегда вижу вдоль дороги пыль, что меня сильно бесит. Пыль всегда поднимается, когда машина едет. Я почти не дышу в Ташкенте. В песне поднимается тема человеческой жадности. Человек хочет быстро и всё готовое сразу. Это не всегда хорошо, это не всегда полезно для нашей экологии, для нашей планеты. Все эти действия приводят к тому, что мы сами разрушаем свой дом», — сказал исполнитель в беседе с «Газетой.uz».

Послушать трек можно также на платформе Яндекс.Музыка.

Рэпер Konsta в своих песнях размышляет об обществе, его проблемах и роли каждого человека в происходящих событиях. Свою музыку он относит к жанру «осознанный рэп». «Газета.uz» в середине июня публиковала большое интервью с исполнителем.