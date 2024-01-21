Пассажирский самолёт разбился в провинции Бадахшан в Афганистане. Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на главу Управления информации и культуры Бадахшана Забихуллу Амири.

По его словам, крушение произошло на горе Топхан рядом с посёлками Куран-ва-Мунджан и Зебак. На место направлена группа спасателей.

По словам местных жителей, самолёт разбился утром в воскресенье.

Telegram-канал AviaSpotter в воскресенье утром сообщил о пропаже самолёта Falcon 10B (RA-09011) «Gazpromavia» (авиаоператора, совершающего рейсы в интересах российского «Газпрома»), летевшего в Ташкент из индийского города Гая.

«Известно, что пилоты сообщали о технических проблемах и собирались осуществить незапланированную посадку при пересечении таджикистанской границы (на 13 часов UTC 20/01). Однако никакой дальнейшей информации о воздушном судне нет. Последний раз воздушное судно отображалось на радарах при подлёте к афганской границе», — говорится в сообщении.

Канал считает, что СМИ, вероятно, допустили ошибку, назвав самолёт индийским, поскольку воздушное судно летело из Индии.

Пропавший в Афганистане самолёт Falcon 10 (RA-09011) зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта («Росавиация»). Предварительно, на борту было 6 человек: 4 члена экипажа и 2 пассажира. Самолёт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Борт принадлежи «Атлетик групп».

Росавиация работает вместе с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски воздушного судна, который перестал выходить на связь и пропал с радаров вечером 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана).